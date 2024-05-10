Киев вышел из соглашения СНГ о полетах воздушных судов спецназначения

Украина вышла из соглашения о полётах воздушных судов спецназначения в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом в своём Telegram-канале заявил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

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По его словам, речь идёт о документе, подписанном 22 января 1993 года в Минске, в котором говорится о полётах воздушных судов специального назначения с главами государств и правительств, председателями Верховных советов, государственными делегациями.

Мельничук добавил, что Украина вышла из соглашения «с целью обеспечения национальной безопасности, усиления мер по защите национальных интересов, независимости, суверенитета и территориальной целостности».

Ранее президент Эстонии Алар Карис утвердил денонсацию договора с Россией о правовой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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