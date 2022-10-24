В Белоруссии восстановили обслуживание карт VISA

В Белоруссии была восстановлена бесперебойная работа карт VISA после неработоспособности канала связи, сообщается на сайте Банковского процессингового центра страны.

Сегодня утром в течение трех часов были проблемы из-за недоступности канала связи с международной платежной системой VISА, сообщалось о возможных отказах в обслуживании клиентов по картам этой платежной системы.

Уточняется, что на данный момент все проблемы устранены, причины сбоя не называются.