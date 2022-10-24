В Белоруссии восстановили обслуживание карт VISA
В Белоруссии была восстановлена бесперебойная работа карт VISA после неработоспособности канала связи, сообщается на сайте Банковского процессингового центра страны.
Сегодня утром в течение трех часов были проблемы из-за недоступности канала связи с международной платежной системой VISА, сообщалось о возможных отказах в обслуживании клиентов по картам этой платежной системы.
Уточняется, что на данный момент все проблемы устранены, причины сбоя не называются.
Международные платежные системы Visa и Mastercard смогут быстро восстановить свою полноценную работу в России, если надумают вернуться в страну, заявил ранее эксперт Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктор Достов.
Представители международной платежной системы Visa сообщили, что компания недосчиталась $35 млн из-за прекращения работы в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 329 / сут.
Умерли
390 тыс.+89 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+8 329 / сут.
- «Не дождётесь». Медведев опроверг сообщения, что у России заканчивается вооружение
- Риши Сунак станет премьер-министром Великобритании
- Дело пензенского экс-губернатора Белозерцева передано в суд
- В Белоруссии восстановили обслуживание карт VISA
- Путин назвал самой главной задачей здоровье и благополучие россиян
- Молодой человек с ножом ворвался в школу в Пермском крае
- Часть иностранных ценных бумаг россиян разморозят с 31 октября
- МИД Ирана назвал лицемерной позицию США по ядерной сделке
- Шольц анонсировал передачу Украине ещё трёх систем ПВО Iris-T
- СМИ Украины сообщают о сильных взрывах в Харькове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru