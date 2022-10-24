В Белоруссии восстановили обслуживание карт VISA

В Белоруссии была восстановлена бесперебойная работа карт VISA после неработоспособности канала связи, сообщается на сайте Банковского процессингового центра страны.

Сегодня утром в течение трех часов были проблемы из-за недоступности канала связи с международной платежной системой VISА, сообщалось о возможных отказах в обслуживании клиентов по картам этой платежной системы.

Уточняется, что на данный момент все проблемы устранены, причины сбоя не называются.

Эксперт: Visa сможет быстро восстановить работу в России в случае возвращения

Международные платежные системы Visa и Mastercard смогут быстро восстановить свою полноценную работу в России, если надумают вернуться в страну, заявил ранее эксперт Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктор Достов.

Представители международной платежной системы Visa сообщили, что компания недосчиталась $35 млн из-за прекращения работы в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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