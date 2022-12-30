В Белоруссии в суд направили дело Протасевича
Дело Романа Протасевича, который находился в посаженном в Минске самолёте авиакомпании Ryanair, направили в суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Белоруссии.
Фигурантами дела также являются Степан Путило и Ян Рудик, которые после задержания были заключены под стражу. Протасевича отпустили под домашний арест.
«Протасевич выполнил условия заключённого с ним досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объёме. Впоследствии избранная в отношении него мера пресечения в виде домашнего ареста оставлена без изменения», - указали в ведомстве.
Ранее Протасевич заявил о намерении судиться с авиакомпанией Ryanair после инцидента с экстренной посадкой самолёта в Минске из-за сообщения о минировании, сообщает RT.
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