В Белоруссии в суд направили дело Протасевича

Фигурантами дела также являются Степан Путило и Ян Рудик, которые после задержания были заключены под стражу. Протасевича отпустили под домашний арест.

«Протасевич выполнил условия заключённого с ним досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объёме. Впоследствии избранная в отношении него мера пресечения в виде домашнего ареста оставлена без изменения», - указали в ведомстве.

Ранее Протасевич заявил о намерении судиться с авиакомпанией Ryanair после инцидента с экстренной посадкой самолёта в Минске из-за сообщения о минировании, сообщает RT.

