СМИ: Посадивший лайнер Ryanair диспетчер назвал заведомо ложными данные о бомбе

По данным газеты, такие показания Галегов дал расследующим инцидент представителям Польши. Представитель польской службы безопасности Станислав Зарин частично подтвердил эту информацию, подчеркнув, что есть показания некого «непосредственного свидетеля событий в башне управления воздушным движением в Минске».

Как отметил Зарин, в башне находился офицер КГБ, руководивший посадкой самолета и получавший распоряжения по телефону. Сотрудник спецслужбы якобы распорядился передать заведомо ложное сообщение о бомбе на борту, отмечает РЕН ТВ.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске, напоминает Газета.ру. Сообщалось, что на борту якобы заложили взрывное устройство, и лайнер сел в белорусской столице по требованию властей республики. После посадки силовики задержали Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.

