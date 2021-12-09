СМИ: Посадивший лайнер Ryanair диспетчер назвал заведомо ложными данные о бомбе

Диспетчер Олег Галегов, в мае посадивший в Минске рейс авиакомпании Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем, назвал заведомо ложным сообщение о возможном нахождении бомбы в самолете. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники в европейских властных структурах.

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По данным газеты, такие показания Галегов дал расследующим инцидент представителям Польши. Представитель польской службы безопасности Станислав Зарин частично подтвердил эту информацию, подчеркнув, что есть показания некого «непосредственного свидетеля событий в башне управления воздушным движением в Минске».

Как отметил Зарин, в башне находился офицер КГБ, руководивший посадкой самолета и получавший распоряжения по телефону. Сотрудник спецслужбы якобы распорядился передать заведомо ложное сообщение о бомбе на борту, отмечает РЕН ТВ.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске, напоминает Газета.ру. Сообщалось, что на борту якобы заложили взрывное устройство, и лайнер сел в белорусской столице по требованию властей республики. После посадки силовики задержали Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.

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ФОТО: Vostock-photo
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаСамолетыПольшаБелоруссия
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