СМИ: Посадивший лайнер Ryanair диспетчер назвал заведомо ложными данные о бомбе
Диспетчер Олег Галегов, в мае посадивший в Минске рейс авиакомпании Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем, назвал заведомо ложным сообщение о возможном нахождении бомбы в самолете. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники в европейских властных структурах.
По данным газеты, такие показания Галегов дал расследующим инцидент представителям Польши. Представитель польской службы безопасности Станислав Зарин частично подтвердил эту информацию, подчеркнув, что есть показания некого «непосредственного свидетеля событий в башне управления воздушным движением в Минске».
Как отметил Зарин, в башне находился офицер КГБ, руководивший посадкой самолета и получавший распоряжения по телефону. Сотрудник спецслужбы якобы распорядился передать заведомо ложное сообщение о бомбе на борту, отмечает РЕН ТВ.
Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске, напоминает Газета.ру. Сообщалось, что на борту якобы заложили взрывное устройство, и лайнер сел в белорусской столице по требованию властей республики. После посадки силовики задержали Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.
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