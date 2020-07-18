В Белоруссии советуют относится к угрозам Литвы, как к причудам соседа

«Литва давно высказывает такие намерения и этот курс просто не меняется. При этом вряд ли Литва может это сделать, просто потому что она даже не может отказаться от общей сети с Россией и Беларусью, и до 25 года не сможет это сделать. Поэтому с одной стороны – это грозное бряцание оружием, а с другой – они понимают, что в ближайшее время они не смогут полностью изолироваться от Беларуси и их электроэнергии. К этому нужно относиться как к причудам соседа. В них говорит зависть и обида. Всё это означает, что на Литву очень сложно рассчитывать, как на предсказуемого партнёра, нужно просто продолжать делать своё дело, не взирая на эти истерики. И потом окажется, что им не остаётся ничего иного, как просто смириться», - сообщил белорусский политолог.

Ранее НСН писала о случае заражения коронавирусом в Белоруссии российских строителей БелАЭС. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Владимир Караник в ходе стрима на Youtube-канале Национального пресс-центра.

Главное управление здравоохранения Гродненской области тогда сообщило, что в больницу попали 15 российских строителей.

