В Белоруссии советуют относится к угрозам Литвы, как к причудам соседа
Белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН опроверг реальность угроз президента Литвы об экономической нежизнеспособности БелАЭС.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его администрация сделает всё возможное, чтобы БелАЭС стала экономически нежизнеспособной.
Науседа также добавил, что БелАЭС станет «головной болью, если хотите, для самого Кремля», пишет DELFI.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН рассказал о зависимости Литвы от общей сети с Россией и Белоруссией и посоветовал относится к угрозам президента Гитанаса Науседы, как к причудам соседа.
«Литва давно высказывает такие намерения и этот курс просто не меняется. При этом вряд ли Литва может это сделать, просто потому что она даже не может отказаться от общей сети с Россией и Беларусью, и до 25 года не сможет это сделать. Поэтому с одной стороны – это грозное бряцание оружием, а с другой – они понимают, что в ближайшее время они не смогут полностью изолироваться от Беларуси и их электроэнергии. К этому нужно относиться как к причудам соседа. В них говорит зависть и обида. Всё это означает, что на Литву очень сложно рассчитывать, как на предсказуемого партнёра, нужно просто продолжать делать своё дело, не взирая на эти истерики. И потом окажется, что им не остаётся ничего иного, как просто смириться», - сообщил белорусский политолог.
Ранее НСН писала о случае заражения коронавирусом в Белоруссии российских строителей БелАЭС. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Владимир Караник в ходе стрима на Youtube-канале Национального пресс-центра.
Главное управление здравоохранения Гродненской области тогда сообщило, что в больницу попали 15 российских строителей.
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