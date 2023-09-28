В Белоруссии сообщили о нарушении воздушной границы со стороны Польши
Министерство обороны Белоруссии сообщило о нарушении государственной границы республики польским вертолетом.
В ведомстве уточнили, что вертолет обнаружили в 15:02. Спустя 18 минут он пересек воздушную границу Белоруссии.
«В 16 часов 22 минуты вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров», - отметила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что информация о нарушении границы подтверждена данными объективного контроля.
Минск 1 сентября сообщал о нарушении воздушной границы Белоруссии польским вертолетом. В Варшаве назвали эти заявления «ложью и провокацией», передает «Радиоточка НСН».
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