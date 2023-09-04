Манёвры НАТО начались в Литве возле границы Белоруссии
Международные учения инженерных войск НАТО стартовали в Литве недалеко от границ Белоруссии. Манёвры «Инженерный гром-2023» должны завершиться 15 сентября.
Всего в учениях задействованы около одной тысячи военнослужащих из Латвии, Эстонии, Польши, Бельгии, Чехии, Венгрии, США и Великобритании. Главные задачи, которые предстоит отработать в ходе манёвров - установка взрывоопасных и невзрывоопасных заграждений, организация защиты от ядерного, биологического и химического оружия, а также ещё несколько направлений военной инженерии.
Входе учений по территориям Литвы будет перемещаться военная техника. Кроме того, военнослужащие будут применять имитационные боеприпасы, передает RT.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце прошлой рабочей недели Белоруссия обвинила Польшу в нарушении своей границы её военным вертолётом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителю Курской области дали 20 лет колонии за госизмену и сбыт наркотиков
- Аноним «заминировал» московские школы и торговые центры
- До 8,5 тысяч участников СВО и их детей зачислены в вузы по квоте
- Twitch оштрафовали на 13 млн рублей за отказ локализовать данные
- В НАТО призвали Армению присоединиться к альянсу
- Rzeczpospolita: Польша выдает Киеву украинцев-беженцев призывного возраста
- Ограбивший квартиру актрисы Рутберг задержан в Москве
- Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Путиным
- Умер актер из «Возвращения Мухтара» Юрий Потапенко
- Манёвры НАТО начались в Литве возле границы Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru