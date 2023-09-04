Манёвры НАТО начались в Литве возле границы Белоруссии

Международные учения инженерных войск НАТО стартовали в Литве недалеко от границ Белоруссии. Манёвры «Инженерный гром-2023» должны завершиться 15 сентября.

Всего в учениях задействованы около одной тысячи военнослужащих из Латвии, Эстонии, Польши, Бельгии, Чехии, Венгрии, США и Великобритании. Главные задачи, которые предстоит отработать в ходе манёвров - установка взрывоопасных и невзрывоопасных заграждений, организация защиты от ядерного, биологического и химического оружия, а также ещё несколько направлений военной инженерии.

Входе учений по территориям Литвы будет перемещаться военная техника. Кроме того, военнослужащие будут применять имитационные боеприпасы, передает RT.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце прошлой рабочей недели Белоруссия обвинила Польшу в нарушении своей границы её военным вертолётом.

