В Белоруссии разрабатывают кефир молодости

Продукт скоро появится в магазинах. Как заявил заместитель директора по научной работе белорусского Института генетики и цитологии Национальной академии наук Павел Морозик, во время исследования микробиома долгожителей страны была обнаружена бактерия, которая обновляет стенки кишечника и борется с воспалением.

Создаваемый кефирный продукт будет содержать эту бактерию - аккермансию. Как отметил ученый, в ходе опытов доказано, что бактерия снижается риск заболеваний, а это тоже продлевает жизнь.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что у многих россиян есть большой потенциал жить до 120 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

