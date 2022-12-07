В Белоруссии предложили казнить чиновников за госизмену
Парламент Белоруссии на заседании в среду принял в первом чтении законопроект, который вводит смертную казнь за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или военнослужащим.
В Telegram-канале нижней палаты парламента отмечается, что изменения в закон планируется внести «в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству».
Для вступления поправок в силу законопроект должен быть принят во втором чтении нижней палатой, одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом.
Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в Минске 3 декабря подписали протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 935 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 794 / сут.
- Песков ответил на вопрос о попытке переворота в Германии
- Эден Азар заявил о завершении карьеры в сборной Бельгии
- В Баку стартовал тренинг НАТО по военному образованию
- ВС РФ уничтожили на Краснолиманском направлении 130 украинских военных
- Российские войска уничтожили в ДНР боевую машину HIMARS с боезапасом
- Лавров: Европа не может защищать свои интересы перед США
- В Белоруссии предложили казнить чиновников за госизмену
- Ozon снял с продажи книги с пропагандой ЛГБТ поcле обращения Хинштейна
- Лавров заявил о завершении «глобализации по-американски»
- Столтенберг заявил об опасениях весеннего обострения конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru