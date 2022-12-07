В Белоруссии предложили казнить чиновников за госизмену

В Telegram-канале нижней палаты парламента отмечается, что изменения в закон планируется внести «в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству».

Для вступления поправок в силу законопроект должен быть принят во втором чтении нижней палатой, одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом.

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в Минске 3 декабря подписали протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.



