СМИ: в Китае казнили чиновников, причастных к краже угля из Монголии

В сообщении также говорится, что китайская сторона также назвала премьер-министру Монголии Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ имена монгольских политиков, причастных к этому делу.

В монгольской столице Улан-Баторе третий день не прекращается акция протеста на фоне сообщений о краже угля. Люди вышли на улицы, чтобы призвать правительство назвать имена ответственных за то, что в Китай не доехал ресурс на сумму около 13 млрд долларов, сообщает RT.

