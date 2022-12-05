СМИ: в Китае казнили чиновников, причастных к краже угля из Монголии
Китайские власти казнили должностных лиц, которые причастны к краже угля из Монголии, сообщает портал CentralAsia.
В сообщении также говорится, что китайская сторона также назвала премьер-министру Монголии Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ имена монгольских политиков, причастных к этому делу.
В монгольской столице Улан-Баторе третий день не прекращается акция протеста на фоне сообщений о краже угля. Люди вышли на улицы, чтобы призвать правительство назвать имена ответственных за то, что в Китай не доехал ресурс на сумму около 13 млрд долларов, сообщает RT.
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