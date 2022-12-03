В Белоруссии подписан протокол об изменениях в соглашение о региональной безопасности с РФ

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в Минске подписали протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

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Главы военных ведомств обсудили переговоры двустороннего сотрудничества.

По словам Сергея Шойгу, «в настоящее время в соответствии с решением президентов двух стран на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск».

Он также назвал Белоруссию надежным партнером России.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияВоенныеСоглашениеБелоруссияСергей Шойгу
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