В Белоруссии подписан протокол об изменениях в соглашение о региональной безопасности с РФ
Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в Минске подписали протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.
Главы военных ведомств обсудили переговоры двустороннего сотрудничества.
По словам Сергея Шойгу, «в настоящее время в соответствии с решением президентов двух стран на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск».
Он также назвал Белоруссию надежным партнером России.
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