В Белоруссии переименовали Mcdonald's

Белорусские рестораны, ранее работавшие под вывеской, McDonald's, теперь будут обслуживать клиентов под брендом Mak.by, сообщает «Интерфакс».

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Отмечается, что стандарты сети и рецепты остались прежними.

«Профессиональная команда работников и менеджеров осталась неизменной и продолжит работать в соответствии с действующими ценностями компании», - заявили агентству представители управляющего ресторанного предприятия.


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ФОТО: РИА Новости
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