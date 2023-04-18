В Белоруссии переименовали Mcdonald's
18 апреля 202312:15
Белорусские рестораны, ранее работавшие под вывеской, McDonald's, теперь будут обслуживать клиентов под брендом Mak.by, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что стандарты сети и рецепты остались прежними.
«Профессиональная команда работников и менеджеров осталась неизменной и продолжит работать в соответствии с действующими ценностями компании», - заявили агентству представители управляющего ресторанного предприятия.
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18 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru