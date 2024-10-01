В Белоруссии от Wildberries потребовали не продавать беспилотники физлицам
Генпрокуратура Белоруссии потребовала от руководства маркетплейса Wildberries в республике прекратить продажу физлицам беспилотников, авиамоделей и запчастей к ним. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Начальник управления по взаимодействию со СМИ генпрокуратуры Дмитрий Брылев отметил, что директору интернет-магазина было внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших реализации указанных товаров.
По его словам, подобная продукция может быть использована «для нарушения общественного порядка, экстремистской деятельности и совершения актов терроризма».
«Бесконтрольное распространение указанной авиационной техники способно оказать негативное влияние на обеспечение общественной безопасности, поскольку повышает риски ее использования в противоправных целях», - сказал Брылев.
В белорусской генпрокуратуре также напомнили, что в стране для физических лиц установлен запрет на ввоз, хранение, оборот и эксплуатацию названной техники.
Ранее Законодательное собрание Калужской области приняло закон, вводящий административную ответственность в виде штрафа за фото и видео беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru