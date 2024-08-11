В Белоруссии не исключили разрыв дипотношений с Украиной

Это произойдет, если Киев продолжит провокации. После того, как 9 августа группа запущенных с территории Украины беспилотников нарушила границу Белоруссии, в результате чего сработали системы противовоздушной обороны, которые сбили дроны, во внешнеполитическое ведомство была вызвана временная поверенная в делах Украины.

В случае повторения таких провокаций Минск оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты территории Белоруссии, отметили в МИД.

Кроме того, Белоруссия после инцидента с дронами ВСУ проведет консультации с союзниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

