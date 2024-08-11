В Белоруссии не исключили разрыв дипотношений с Украиной
Белоруссия может разорвать дипломатические отношения с Украиной, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на белорусский МИД.
Это произойдет, если Киев продолжит провокации. После того, как 9 августа группа запущенных с территории Украины беспилотников нарушила границу Белоруссии, в результате чего сработали системы противовоздушной обороны, которые сбили дроны, во внешнеполитическое ведомство была вызвана временная поверенная в делах Украины.
В случае повторения таких провокаций Минск оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты территории Белоруссии, отметили в МИД.
Кроме того, Белоруссия после инцидента с дронами ВСУ проведет консультации с союзниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru