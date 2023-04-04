В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО
4 апреля 202311:11
В Белоруссии стартовала штабная тренировка ВВС и ПВО, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.
Отмечается, что тренировка будет длиться до 6 апреля, ей руководит командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович.
«Отрабатываются вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в деятельности региональной группировки войск (сил)», - говорится в сообщении.
Ранее в КГБ Белоруссии допустили казнь участников нападения на российский самолет А-50 в Мачулищах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru