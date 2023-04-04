В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО

В Белоруссии стартовала штабная тренировка ВВС и ПВО, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

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Отмечается, что тренировка будет длиться до 6 апреля, ей руководит командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович.

«Отрабатываются вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в деятельности региональной группировки войск (сил)», - говорится в сообщении.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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