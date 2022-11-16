В Белоруссии на границе сбили украинский беспилотник
Белорусские пограничники сбили летевший с территории Украины беспилотник. Об этом сообщил Госпогранкомитет республиуи. Отмечается, что летательный аппарат нарушил границу. Инцидент произошел в Кобринском районе в 100 метрах от границы. Дрон был сбит пограничным нарядом из автомата Калашникова.
Также сообщается, что квадрокоптер был оборудован видеокамерой и применялся для разведки.
Ранее камеры видеонаблюдения зафиксировали в белорусском пункте пропуска Глушкевичи движение в сторону границы с республикой украинского БТР-80 с группой вооруженных людей в форме. Инцидент произошел 29 октября, сообщал Госпогранкомитет республики. После остановки перед украинскими инженерными заграждениями бронетранспортер развернулся и проследовал обратно вглубь украинской территории.
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