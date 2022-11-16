В Белоруссии на границе сбили украинский беспилотник

Белорусские пограничники сбили летевший с территории Украины беспилотник. Об этом сообщил Госпогранкомитет республиуи. Отмечается, что летательный аппарат нарушил границу. Инцидент произошел в Кобринском районе в 100 метрах от границы. Дрон был сбит пограничным нарядом из автомата Калашникова.

Также сообщается, что квадрокоптер был оборудован видеокамерой и применялся для разведки.