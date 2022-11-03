Эксперт объяснил, зачем Белоруссия начала укреплять свои границы

По его словам, существует риском атаки со стороны Польши, при этом Минск и Москва знают о планах западных стран ввести на территорию республики военный контингент.

Он отметил, что Польша пыталась получить у НАТО мандат для реализации своих целей, однако получила отказ.

«В Североатлантическом блоке отклонили эту идею и предложили Варшаве самостоятельно действовать на свой страх и риск и без поддержки сил альянса», - подчеркнул Журавлев.

Эксперт также добавил, что Россия и Белоруссия уже отработали различные сценарии применения совместной региональной группировки войск.

Ранее председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил об опасной и напряжённой ситуации на границе с Украиной, сообщает RT.

