Эксперт объяснил, зачем Белоруссия начала укреплять свои границы
Политический деятель Дмитрий Журавлев заявил, что укрепление Белоруссией своих границы является «оборонительным процессом», сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, существует риском атаки со стороны Польши, при этом Минск и Москва знают о планах западных стран ввести на территорию республики военный контингент.
Он отметил, что Польша пыталась получить у НАТО мандат для реализации своих целей, однако получила отказ.
«В Североатлантическом блоке отклонили эту идею и предложили Варшаве самостоятельно действовать на свой страх и риск и без поддержки сил альянса», - подчеркнул Журавлев.
Эксперт также добавил, что Россия и Белоруссия уже отработали различные сценарии применения совместной региональной группировки войск.
Ранее председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил об опасной и напряжённой ситуации на границе с Украиной, сообщает RT.
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