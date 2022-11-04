В Белоруссии заявили об инциденте на границе с украинским БТРом

Камеры видеонаблюдения зафиксировали в белорусском пункте пропуска Глушкевичи движение в сторону границы с республикой украинского БТР-80 с группой вооруженных людей в форме. Инцидент произошел 29 октября в 13:23. Об этом сообщает Госпогранкомитет Республики Беларусь.

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«После остановки перед украинскими инженерными заграждениями бронетранспортер развернулся и в 13:33 проследовал обратно вглубь украинской территории. В рамках реагирования на данную провокацию военнослужащие органов пограничной службы Республики Беларусь заняли огневые позиции для отражения возможной агрессии», - прокомментировали инцидент в ведомстве.

Ранее белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, который использовался для тренировок по сбросу взрывных устройств. Об этом сообщает Пограничный комитет Белоруссии.

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