В Белоруссии заявили об инциденте на границе с украинским БТРом

«После остановки перед украинскими инженерными заграждениями бронетранспортер развернулся и в 13:33 проследовал обратно вглубь украинской территории. В рамках реагирования на данную провокацию военнослужащие органов пограничной службы Республики Беларусь заняли огневые позиции для отражения возможной агрессии», - прокомментировали инцидент в ведомстве.

Ранее белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, который использовался для тренировок по сбросу взрывных устройств. Об этом сообщает Пограничный комитет Белоруссии.

