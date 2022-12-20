Трамп сообщил, для чего его хотят привлечь к ответственности

«Люди понимают, что "Демократическое бюро расследований" работает, чтобы предотвратить мое участие в президентских выборах, потому что они знают, я их выиграю», — заявил политик. Он отметил, что желание навредить ему только объединяет сторонников вокруг него.

Как напомнил бывший президент, для прекращения насилия 6 января 2021 года он вывел на улицы 20 тысяч бойцов, и в телеобращении призвал сторонников разойтись.

В Соединенных Штатах следствие рекомендовало Министерству юстиций предъявить Трампу уголовные обвинения в связи со штурмом Капитолия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

