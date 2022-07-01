Опрос: 7 из 10 американцев не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок
Семь из десяти граждан США не хотят видеть нынешнего президента Джо Байдена в списке кандидатов на пост главы государства в 2024 году. Об этом говорят данные опроса, который провела исследовательская служба Harvard/Harris.
Байден является 46-м президентом США. Он был избран на этот пост по итогам выборов в ноябре 2020 года. В ходе выборов он обошел по голосам главного соперника - 46-го президента США Дональда Трампа.
Очередные выборы президента в США пройдут в 2024 году.
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