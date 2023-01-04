В Белом доме заявили, что опубликуют результаты медосмотра Байдена

Результаты регулярного медицинского осмотра американского лидера Джо Байдена будут обнародованы в ближайшие месяцы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

В США обнародуют итоги медицинского обследования Байдена

По ее словам, результаты будут опубликованы в таком же виде, как это делалось в первый раз за время президентства Байдена. Она отметила, что это может произойти в предстоящие пару месяцев.

Ранее президент в ходе общения с журналистами заявил, что до конца года намерен завершить прохождение медицинского осмотра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
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