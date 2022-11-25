Американцы не оценили шутку Байдена о медицинском обследовании

Американские читатели The Daily Mail прокомментировали шутку главы государства Джо Байдена о прохождении регулярного медицинского осмотра.

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Президент в ходе общения с журналистами заявил, что до конца года намерен завершить прохождение медицинского осмотра. «Вы считаете, мне это нужно?» - спросил в шутку у представителей прессы глава Белого дома.

«Меня беспокоит не его физическое здоровье. Проблема в его ментальном здоровье», — написал пользователь под ником JustThinkForOnce.

«Проверка головы важнее, чем проверка тела», — считает Sulky1.

«Этот человек заблуждается, если думает, что находится в первоклассной форме», — выразил мнение SmellTheRoses1.

«Так смешно, что мы забыли посмеяться», — отметил IndependentByDesign.

Лидер США Джо Байден в ближайшее время пройдет ежегодную оценку состояния здоровья, ее итоги обнародуют. Об этом, сославшись на официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
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