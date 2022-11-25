Американцы не оценили шутку Байдена о медицинском обследовании
Американские читатели The Daily Mail прокомментировали шутку главы государства Джо Байдена о прохождении регулярного медицинского осмотра.
Президент в ходе общения с журналистами заявил, что до конца года намерен завершить прохождение медицинского осмотра. «Вы считаете, мне это нужно?» - спросил в шутку у представителей прессы глава Белого дома.
«Меня беспокоит не его физическое здоровье. Проблема в его ментальном здоровье», — написал пользователь под ником JustThinkForOnce.
«Проверка головы важнее, чем проверка тела», — считает Sulky1.
«Этот человек заблуждается, если думает, что находится в первоклассной форме», — выразил мнение SmellTheRoses1.
«Так смешно, что мы забыли посмеяться», — отметил IndependentByDesign.
Лидер США Джо Байден в ближайшее время пройдет ежегодную оценку состояния здоровья, ее итоги обнародуют. Об этом, сославшись на официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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