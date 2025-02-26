В Белом доме решили самостоятельно выбирать СМИ для общения с Трампом

По её словам, это привилегия, и теперь администрация американского лидера Дональда Трампа будет самостоятельно отбирать СМИ, которые войдут в президентский пресс-пул.

Левитт указала, что такое решение принято с целью «вернуть власть людям, читающим газеты, смотрящим ТВ и слушающим радиостанции».

В ответ представители Fox News заявили, что нововведение, наоборот, «передает власть» администрации президента. А глава Ассоциации корреспондентов Белого дома Юджин Дэниелс резко осудил решение, указав, что оно «подрывает независимость свободной прессы в США».

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в России «относительная» свобода слова, а добиваться «абсолютной» в текущих условиях было бы странно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

