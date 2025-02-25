Трамп объявил о «встряске» в Пентагоне после провала аудитов

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга сообщила, что президент США Дональд Трамп считает необходимым провести встряску в Пентагоне.

Причиной стало недовольство президента низким доверием к армии среди военных и неудачными аудирами, которые провалила Минобороны США.

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Левитт подчеркнула, что армия столкнулась с серьезными проблемами, включая семь подряд проваленных аудитов.

В связи с этим Трамп принял решение об отставке генерала Чарльза Брауна с поста главы Объединенного комитета начальников штабов, выразив неудовлетворенность его работой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПентагонСШАДональд Трамп

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