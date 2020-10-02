В Белом доме рассказали о состоянии зараженного COVID-19 Трампа
Симптомы коронавируса у американского президента Дональда Трампа «мягкие» и продолжает напряженно работать. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь президента Кейли Макинани.
По ее словам, Трамп, в частности, вел телефонные переговоры с сенаторами Митчем Макконнелом и Линдси Грэмом.
Ранее СМИ сообщили, что у Трампа кашель и повышенная температура и что в белом доме беспокоятся о его здоровье. При этом отмечалось, что супруга Трампа Меланья, напротив, переносит заболевание без каких-либо симптомов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru