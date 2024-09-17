Маск удалил пост об отсутствии покушений на Байдена и Харрис
Миллиардер из США Илон Маск удалил публикацию в соцсети X об отсутствии покушения на кандидата в президенты Камалу Харрис, сообщают «Известия».
Бизнесмен назвал пост шуткой. 16 сентября предприниматель написал, что никто «не пытается совершить покушение на Камалу Харрис или американского президента Джо Байдена».
Пост Маска вызвал резкое осуждение со стороны политических деятелей.
Ранее стало известно, что Маск ежегодно тратит на личную охрану миллионы долларов. Его защищают как главу государства, а не как предпринимателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru