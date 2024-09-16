Трамп: Причиной второго покушения стала риторика Байдена и Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что причиной нового покушения на него стала риторика действующего главы государства Джо Байдена и кандидата от демократов Камалы Харрис.

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В эфире телеканала Fox News политик указал, что подозреваемых поверил словам Байдена и Харрис, которые называли его «угрозой демократии», и действовал соответствующим образом.

«Их риторика стала причиной нового покушения, хотя я тот, кто собирается спасти страну, а они — те, кто её разрушает», - заключил Трамп.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил «Радиоточке НСН», что второе покушение на Трампа повысит рейтинг политика.

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ФОТО: AP / ТАСС
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