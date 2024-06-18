В Белом доме прокомментировали «зависание» Байдена

Распространяемые в Сети видео инцидента с президентом США Джо Байденом, на которых он странно ведет себя и «зависает» на публике, являются всего лишь «дешевыми фейками», заявила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер.

В Белом доме расценили «застывание» Байдена на сцене приветствием толпы

По ее словам, такие видео делаются недобросовестно. Они «неоднократно разоблачались» как попытки распространения дезинформации, манипулирования и атак на Байдена со стороны «отчаявшихся республиканцев».

На предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе экс-президенту США Бараку Обаме пришлось увести со сцены главу Белого дома Джо Байдена. 81-летний политик начал прощаться со зрителями, после чего «застыл» с улыбкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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