В Белом доме прокомментировали «зависание» Байдена

По ее словам, такие видео делаются недобросовестно. Они «неоднократно разоблачались» как попытки распространения дезинформации, манипулирования и атак на Байдена со стороны «отчаявшихся республиканцев».

На предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе экс-президенту США Бараку Обаме пришлось увести со сцены главу Белого дома Джо Байдена. 81-летний политик начал прощаться со зрителями, после чего «застыл» с улыбкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

