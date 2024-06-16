Обама увел со сцены застывшего Байдена
Экс-президенту США Бараку Обаме пришлось увести со сцены главу Белого дома Джо Байдена во время предвыборного мероприятия в Лос-Анджелесе. Видеозапись на своей странице в соцсети X опубликовал Национальный комитет Республиканской партии.
Инцидент произошел во время мероприятия по сбору средств на нужды избирательной кампании Байдена.
На записи видно, как 81-летний политик начал прощаться со зрителями, после чего застыл с улыбкой. К Байдену подошел Обама, взял его за руку и увел со сцены.
Во время недавнего выступления перед сторонниками в штате Невада экс-президент США Дональд Трамп призвал Байдена пройти тесты на умственные способности и наличие препаратов в организме. До этого оба политика дали согласие на участие в предвыборных дебатах, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru