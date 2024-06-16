Обама увел со сцены застывшего Байдена

Инцидент произошел во время мероприятия по сбору средств на нужды избирательной кампании Байдена.

На записи видно, как 81-летний политик начал прощаться со зрителями, после чего застыл с улыбкой. К Байдену подошел Обама, взял его за руку и увел со сцены.

Во время недавнего выступления перед сторонниками в штате Невада экс-президент США Дональд Трамп призвал Байдена пройти тесты на умственные способности и наличие препаратов в организме. До этого оба политика дали согласие на участие в предвыборных дебатах, напоминает «Радиоточка НСН».

