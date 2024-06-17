В Белом доме расценили «застывание» Байдена на сцене приветствием толпы

На предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе глава государства Джо Байден не «застыл» на месте, а приветствовал своих сторонников со сцены, сообщил в соцсети Х заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс.

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По его словам, попытки журналистов представить, что он замер, якобы являются нежеланием соглашаться с успехами американского лидера.

Экс-президенту США Бараку Обаме пришлось увести со сцены главу Белого дома Джо Байдена. 81-летний политик начал прощаться со зрителями, после чего «застыл» с улыбкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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