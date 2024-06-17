В Белом доме расценили «застывание» Байдена на сцене приветствием толпы
17 июня 202403:03
На предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе глава государства Джо Байден не «застыл» на месте, а приветствовал своих сторонников со сцены, сообщил в соцсети Х заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс.
По его словам, попытки журналистов представить, что он замер, якобы являются нежеланием соглашаться с успехами американского лидера.
Экс-президенту США Бараку Обаме пришлось увести со сцены главу Белого дома Джо Байдена. 81-летний политик начал прощаться со зрителями, после чего «застыл» с улыбкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Флаг ИГ* захватчикам ростовского СИЗО-1 передали под видом полотенец
- СМИ: Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после конференции по Украине
- В Белом доме расценили «застывание» Байдена на сцене приветствием толпы
- Лепс сделал предложение 18-летней возлюбленной
- Кулеба: На вторую конференцию по Украине пригласят Россию
- СМИ: На сольном концерте Понаровской отключился микрофон
- Хуситы атаковали эсминец США и два корабля в Красном море
- Адвокат заявил, что тела нарушителей в ростовском СИЗО похоронят тайно
- Над Краснодарским краем сбит украинский беспилотник
- Зеленский: «Мы готовы начать переговоры с Россией уже завтра»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru