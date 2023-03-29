В Белом доме прокомментировали информацию о сбитой «умной» бомбе

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби не смог подтвердить сообщение Министерства обороны России о сбитой в зоне специальной военной операции «умной» бомбе GLSDB.

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Он напомнил, что США планировали поставить данное оружие Украине, однако не смог подтвердить сообщения Москвы о том, что Россия сбила GLSDB.

Ранее российское военное ведомство заявило, что средства противовоздушной обороны впервые перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:БомбаСпецоперацияУкраинаСША

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