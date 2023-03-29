В Белом доме прокомментировали информацию о сбитой «умной» бомбе

Совбез ООН 31 марта обсудит планы РФ разместить ядерное оружие в Белоруссии Начальник отдела Росгвардии задержан по подозрению в коррупции Около 800 тысяч французов вновь протестуют против пенсионной реформы Переговоры по юридической реформе начались в Израиле после протестов Тарасова призвала при любых условиях МОК участвовать в турнирах