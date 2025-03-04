СМИ: США приостанавливают всю военную помощь Киеву
4 марта 202504:33
Американские власти приостанавливают всю военную помощь Киева до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам, сообщает Fox News.
По данным телеканала, речь идет не о постоянном прекращении помощи, а о временной приостановке.
Ранее стало известно, что Вашингтон разрабатывает стратегию по снятию некоторых санкций с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru