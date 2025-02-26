В Белом доме объяснили синяк у Трампа

По ее словам, глава государства пожимает руки каждый день. Телеканал NBC сообщил, синяк заметили 24 февраля во время встречи Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном. До этого на правой руке президента США можно было заметить синяки или покраснения в августе и ноябре 2024 года.

Ранее стало известно, что Макрон в ответ положил руку на колено Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».