В Белом доме объяснили синяк у Трампа

Синяк на тыльной стороне ладони американского лидера Дональда Трампа возник из-за частых рукопожатий, сообщает NBC со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

Трамп не встретил приехавшего в Белый дом Макрона

По ее словам, глава государства пожимает руки каждый день. Телеканал NBC сообщил, синяк заметили 24 февраля во время встречи Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном. До этого на правой руке президента США можно было заметить синяки или покраснения в августе и ноябре 2024 года.

Ранее стало известно, что Макрон в ответ положил руку на колено Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Reuters
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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