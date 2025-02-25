Макрон в ответ положил руку на колено Трампа

Это стало ответом на жест своего коллеги, который он попытался пресечь. Всё это попало на камеры представителей СМИ. В итоге Трамп и Макрон некоторое время сидели, держась за руки.

Макрон приехал в Вашингтон для встречи с Трампом. Однако президент США не стал встречать своего французского коллегу, приехавшего в Белый дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

