Макрон в ответ положил руку на колено Трампа
25 февраля 202500:01
Французский лидер Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Белом доме положил руку на колено американскому президенту Дональду Трампу, сообщает RT.
Это стало ответом на жест своего коллеги, который он попытался пресечь. Всё это попало на камеры представителей СМИ. В итоге Трамп и Макрон некоторое время сидели, держась за руки.
Макрон приехал в Вашингтон для встречи с Трампом. Однако президент США не стал встречать своего французского коллегу, приехавшего в Белый дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru