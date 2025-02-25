Макрон в ответ положил руку на колено Трампа

Французский лидер Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Белом доме положил руку на колено американскому президенту Дональду Трампу, сообщает RT.

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Это стало ответом на жест своего коллеги, который он попытался пресечь. Всё это попало на камеры представителей СМИ. В итоге Трамп и Макрон некоторое время сидели, держась за руки.

Макрон приехал в Вашингтон для встречи с Трампом. Однако президент США не стал встречать своего французского коллегу, приехавшего в Белый дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Reuters
ТЕГИ:СШАДональд ТрампФранцияЭммануэль Макрон

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