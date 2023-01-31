В Белом доме объяснили отказ передавать Украине истребители F-16

Ранее президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о возможной передаче самолетов украинским военным, напоминает телеканал «360».

Как отметил Кирби в интервью телеканалу CNN, Вашингтон уже поставляет партнерам большие объемы вооружений. США намерены продолжать поставки «в предстоящие недели и месяцы», пишет Ura.ru.

«Те виды вооружений, которые, как мы знаем, будут иметь критическое значение для того, чтобы помочь украинским [войскам] в нынешних боях в зимний период, а также в сражениях, которые, как мы ожидаем, они будут вести весной», — подчеркнул координатор.

