В Белом доме объяснили агрессию собаки Байденов стрессом
Собака президента США Джо Байдена по кличке Коммандер агрессивна из-за стресса на фоне пребывания в Белом доме, сообщила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер.
Она отметила, что пребывание в Белом доме является уникальным и стрессовым опытом для всех. «Так что вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу», — сказала она.
До этого пес покусал нескольких сотрудников Секретной службы. Всего Коммандер укусил семь человек за четыре месяца.
Ранее пес президента Ирландии облаял Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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