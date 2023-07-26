В Белом доме объяснили агрессию собаки Байденов стрессом

Собака президента США Джо Байдена по кличке Коммандер агрессивна из-за стресса на фоне пребывания в Белом доме, сообщила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер.

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Она отметила, что пребывание в Белом доме является уникальным и стрессовым опытом для всех. «Так что вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу», — сказала она.

До этого пес покусал нескольких сотрудников Секретной службы. Всего Коммандер укусил семь человек за четыре месяца.

Ранее пес президента Ирландии облаял Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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