В Белом доме не ответили на получение Сноуденом российского гражданства
В администрации президента США отказались комментировать получение бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом гражданство России, сославшись на заведенное против него уголовное дело.
«Поскольку, как я знаю, ему были предъявлены уголовные обвинения, мы бы переадресовали вас в министерство юстиции», — заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
О получении Сноуденом гражданства РФ стало известно 26 сентября. Гражданство ему было предоставлено по просьбе самого бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США.
В Госдепе США прокомментировали получение американцем Эдвардом Сноуденом российского гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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