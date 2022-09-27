В Белом доме не ответили на получение Сноуденом российского гражданства

В администрации президента США отказались комментировать получение бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом гражданство России, сославшись на заведенное против него уголовное дело.

Сноуден получил российское гражданство

«Поскольку, как я знаю, ему были предъявлены уголовные обвинения, мы бы переадресовали вас в министерство юстиции», — заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

О получении Сноуденом гражданства РФ стало известно 26 сентября. Гражданство ему было предоставлено по просьбе самого бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США.

В Госдепе США прокомментировали получение американцем Эдвардом Сноуденом российского гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Gage Skidmore
ТЕГИ:АНБСШАБелый ДомЭдвард Сноуден
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