В Госдепе прокомментировали получение Сноуденом российского гражданства
В Госдепе США прокомментировали получение американцем Эдвардом Сноуденом российского гражданства, призвав его вернуться в страну. Об этом сообщает ТАСС.
В Госдепе считают, что Сноуден должен представить перед судом в США.
О получении Сноуденом гражданства РФ стало известно днем 26 сентября. Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, гражданство Сноудену было предоставлено по просьбе самого бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США.
Эдвард Сноуден обвиняется в США государственной измене за передачу американским СМИ секретной информации о слежке через интернет. Ранее в 2013 году он получил временное политическое убежище в РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru