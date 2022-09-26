В Госдепе прокомментировали получение Сноуденом российского гражданства

В Госдепе США прокомментировали получение американцем Эдвардом Сноуденом российского гражданства, призвав его вернуться в страну. Об этом сообщает ТАСС.

В Госдепе считают, что Сноуден должен представить перед судом в США.

О получении Сноуденом гражданства РФ стало известно днем 26 сентября. Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, гражданство Сноудену было предоставлено по просьбе самого бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США.

Эдвард Сноуден обвиняется в США государственной измене за передачу американским СМИ секретной информации о слежке через интернет. Ранее в 2013 году он получил временное политическое убежище в РФ.



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