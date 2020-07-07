В Белграде ввели комендантский час из-за коронавируса
Власти Сербии объявили о введении в Белграде комендантского часа из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Помимо комендантского часа с пятницы по понедельник, также вводится запрет на собрания больше 5 человек.
Сербский президент Александар Вучич назвал ситуацию с коронавирусом в столице критической, также он заявил, что неблагоприятная обстановка с вирусом наблюдается еще в четырех городах страны. По его слловам, в стране на текущий момент 4 тысячи зараженных.
Как пишет агентство, в Сербии за время пандемии заразились 16 719 человек, из которых умерли 330.
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