В Белграде ввели комендантский час из-за коронавируса

Власти Сербии объявили о введении в Белграде комендантского часа из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

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Помимо комендантского часа с пятницы по понедельник, также вводится запрет на собрания больше 5 человек.

Сербский президент Александар Вучич назвал ситуацию с коронавирусом в столице критической, также он заявил, что неблагоприятная обстановка с вирусом наблюдается еще в четырех городах страны. По его слловам, в стране на текущий момент 4 тысячи зараженных.

Как пишет агентство, в Сербии за время пандемии заразились 16 719 человек, из которых умерли 330.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СербияКоронавирус
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