В Белграде началась акция протеста после выборов
В Сербии, в центре Белграда тысячи человек блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания, сообщают «Известия».
Местные жители требуют отменить результаты состоявшихся 17 декабря выборов. По их итогам партия президента Александра Вучича сохранила свое лидерство в парламенте.
Протестующие выражают свое несогласие с этим. Они обвиняют власти в фальсификациях, вбросах подписей, подкупе избирателей и несправедливой конкуренции.
Ранее Вучич заявил, что из-за нежелания вводить санкции против Москвы Сербия усилила свою международную репутацию как свободного и независимого государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru