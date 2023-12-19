В Белграде началась акция протеста после выборов

В Сербии, в центре Белграда тысячи человек блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания, сообщают «Известия».

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Местные жители требуют отменить результаты состоявшихся 17 декабря выборов. По их итогам партия президента Александра Вучича сохранила свое лидерство в парламенте.

Протестующие выражают свое несогласие с этим. Они обвиняют власти в фальсификациях, вбросах подписей, подкупе избирателей и несправедливой конкуренции.

Ранее Вучич заявил, что из-за нежелания вводить санкции против Москвы Сербия усилила свою международную репутацию как свободного и независимого государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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