В Бельгии украли данные со смартфонов миллионов абонентов

Данные о местоположении миллионов жителей Бельгии с их смартфонов были взломаны и перепроданы в Сети. Об этом сообщило издание Echo.

«Среди них данные европейских чиновников, работающих в Бельгии, что потенциально ставит под угрозу безопасность этих учреждений», - отмечается в материале.

Издание проанализировало утекшие в интернет сведения, в результате журналисты узнали об образе жизни и привычках по меньшей мере пяти действующих или бывших сотрудников институтов Евросоюза. В их число входят и высокопоставленные чиновники.

Ранее в Венгрии попали в Сеть персональные данные около 200 тысяч граждан. По словам премьер-министра республики Виктора Орбана, за утечкой стоят оппозиционная партия «Тиса» и украинцы.

