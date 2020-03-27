В Бельгии продлили режим всеобщей изоляции до 19 апреля
Бельгийские власти продлили режим всеобщей изоляции до 19 апреля в целях сдерживания коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, соответствующее заявление сделала премьер-министр Софи Вильмес. Отмечается, что решение было принято по результатам заседания совета безопасности государства.
Согласно заявлению Вильмес, режим изоляции может быть продлен позже до 3 мая.
Ранее в Бельгии режим изоляции был установлен до 5 апреля. Этот режим предполагает нахождение на домашнем карантине, выход разрешается только в экстренных случаях и при необходимости продуктовых покупок. Все образовательные учреждения и места общественного питания в стране не работают. За нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Москве скончалась пациентка с коронавирусом
- Сервис попутчиков BlaBlaCar приостановит работу в России
- Назван срок возможного восстановления мировой экономики
- В России впервые остановлен общественный транспорт из-за коронавируса
- Вывоз зерна из России предложили ограничить