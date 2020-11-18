В Бельгии отметили улучшение ситуации с COVID-19

В Бельгии заявили об улучшении ситуации с COVID-19 за последние дни. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на институт общественного здравоохранения Sciensano.



В частности, снижается число летальных исходов и новыйх случаев заражений. По данным института, снижение показателей зафиксировано впервые за несколько недель.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус в своём Twitter написал, что вакцина от коронавирусной инфекции не сможет полностью остановить пандемию. По мнению главы ВОЗ, вакцина от COVID-19 должна дополнить, а не заменить другие меры борьбы с инфекцией.