В Бельгии объявили о подготовке к выходу из режима изоляции

По словам Вильмес, возобновление нормальной жизни в стране будет вводится поэтапно. Она отметила, что сроки снятия ограничительных мер будет определять экспертная группа, в которую войдут медики, экономисты и социологи. Вильмес добавила, что переходный период будет длительным.

В настоящее время в стране ограничительные меры введены до 19 апреля. В стране закрыты места общественного питания, салоны красоты, образовательные учреждения. По последним данным, в Бельгии зафиксировано 20 тысяч случаев заражений, из которых 1632 закончились летальным исходом.

Между тем, как пишет агентство, власти фиксируют снижение активности распространения вируса на территории Бельгии.





