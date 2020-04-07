В Бельгии объявили о подготовке к выходу из режима изоляции
Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес объявила о подготовке страны к выходу из режима социальной изоляции, введенного в целях сдерживания коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Вильмес, возобновление нормальной жизни в стране будет вводится поэтапно. Она отметила, что сроки снятия ограничительных мер будет определять экспертная группа, в которую войдут медики, экономисты и социологи. Вильмес добавила, что переходный период будет длительным.
В настоящее время в стране ограничительные меры введены до 19 апреля. В стране закрыты места общественного питания, салоны красоты, образовательные учреждения. По последним данным, в Бельгии зафиксировано 20 тысяч случаев заражений, из которых 1632 закончились летальным исходом.
Между тем, как пишет агентство, власти фиксируют снижение активности распространения вируса на территории Бельгии.
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