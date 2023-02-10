В Бельгии обучат украинских солдат управлять подводными дронами

«Сегодня мы принимаем в Бельгии украинских военных в рамках Миссии ЕС по оказанию военного содействия Украине. Они пройдут обучение по подводным системам, поставляемым Бельгией», — говорится в сообщении министра.

В ноябре прошлого года правительство Бельгии одобрило передачу Киеву десяти подводных беспилотников. Бельгийские власти считают, что эти дроны способны обнаруживать подводные угрозы, в том числе мины и шпионское оборудование.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что Бельгии необходимы свои истребители, поэтому страна не может поставить их Украине.

