В Бельгии обучат украинских солдат управлять подводными дронами
Военные Вооруженных сил Украины прибыли в Бельгию для обучения работе с подводными беспилотниками, сообщила в Twitter глава Министерства обороны Людивин Дедондер.
«Сегодня мы принимаем в Бельгии украинских военных в рамках Миссии ЕС по оказанию военного содействия Украине. Они пройдут обучение по подводным системам, поставляемым Бельгией», — говорится в сообщении министра.
В ноябре прошлого года правительство Бельгии одобрило передачу Киеву десяти подводных беспилотников. Бельгийские власти считают, что эти дроны способны обнаруживать подводные угрозы, в том числе мины и шпионское оборудование.
Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что Бельгии необходимы свои истребители, поэтому страна не может поставить их Украине.
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