Бельгия направит на Украину ракеты и гранатометы

Бельгия объявила о выделении нового пакета помощи Украине на €92 млн, сообщает РИА Новости.

Заявление на этот счет сделала глава бельгийского Минобороны Людивин Дедондер. По её словам, на этот раз Брюссель отправит Киеву ракеты и гранатометы.

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По данным агентства RTL, в новый пакет военной помощи также могут войти системы противовоздушной обороны, противотанковое оружие и боеприпасы.

Ранее в Пентагоне заявили, что Украина получит версию танков Abrams М1А2, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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