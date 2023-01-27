Бельгия направит на Украину ракеты и гранатометы
Бельгия объявила о выделении нового пакета помощи Украине на €92 млн, сообщает РИА Новости.
Заявление на этот счет сделала глава бельгийского Минобороны Людивин Дедондер. По её словам, на этот раз Брюссель отправит Киеву ракеты и гранатометы.
По данным агентства RTL, в новый пакет военной помощи также могут войти системы противовоздушной обороны, противотанковое оружие и боеприпасы.
Ранее в Пентагоне заявили, что Украина получит версию танков Abrams М1А2, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru