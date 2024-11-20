В Балтийском море нашли одинокого дельфина, который разговаривает сам с собой
Морские биологи из Университета Южной Дании обнаружили в Балтийском море самца дельфина-афалина, который разговаривает сам с собой. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Bioacoustics.
Отмечается, что такое поведение может быть обусловлено одиночеством дельфина. Согласно данным, его впервые заметили порядка пяти лет назад в водах канала Свендборгсунд в Дании. Указывается, что через некоторое время дельфин, которому дали имя Делле, привлек внимание ученых, которые заинтересованы его необычным поведением.
Исследователи выяснили, что Делле довольно разговорчив. Команда зафиксировала 10 833 звуковых сигнала с декабря 2022 года по февраль прошлого года. Прослушивая записи, биологи обнаружили, что дельфин использует звуки, связанные с общением с сородичами. Исследователи отметили, что дельфин продолжал говорить, когда рядом не было людей, что показывает, что он не пытался коммуницировать с кем-то еще.
Ранее сообщалось, что лягушки, обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, научились противодействовать радиации. Как отмечают авторы исследования, уровень радиации, который сейчас воздействует на чернобыльских древесных земноводных, не настолько высокий, чтобы приводить к серьезным хроническим повреждениям животных, передает «Радиоточка НСН».
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