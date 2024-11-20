В Балтийском море нашли одинокого дельфина, который разговаривает сам с собой

Морские биологи из Университета Южной Дании обнаружили в Балтийском море самца дельфина-афалина, который разговаривает сам с собой. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Bioacoustics.

Отмечается, что такое поведение может быть обусловлено одиночеством дельфина. Согласно данным, его впервые заметили порядка пяти лет назад в водах канала Свендборгсунд в Дании. Указывается, что через некоторое время дельфин, которому дали имя Делле, привлек внимание ученых, которые заинтересованы его необычным поведением.