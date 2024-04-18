Прокуратура проверит обстоятельства массовой гибели дельфинов в Анапе

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту массовой гибели дельфинов в Анапе. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Краснодарского края.

По данным СМИ, за последние несколько недель местные жители нашли в Анапе несколько десятков погибших дельфинов.

Как отметили в прокуратуре, трупы животных обнаружили на берегу Черного моря в городе-курорте. По факту произошедшего начаты проверочные мероприятия, в том числе направленные на установление причин гибели дельфинов.

«Найденные трупы млекопитающих направлены на исследование с целью установления причин смерти. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

Ранее мэрия Анапы начала проверку после появления сведений о массовой гибели дельфинов на побережье, напоминает RT.

