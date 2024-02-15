В автомобилях Tesla появилась функция разморозки
Компания Tesla выпустила обновление для автомобилей с опциями для использования электрокара при низких температурах. Об этом говорится в блоге Not a Tesla App.
Обновление включило в себя функцию подогрева порта зарядки автомобиля. Из-за сильных морозов интерфейс электрокара может замерзнуть, из-за чего автомобиль будет невозможно зарядить. Функция активируется автоматически, как только пользователь выберет в навигаторе маршрут до зарядной станции.
Также в операционную систему электрокаров добавили функцию управления аккумулятором. Кроме того, Tesla отныне может демонстрировать более точный запас хода. Этот показатель основан на уровне заряда батареи, зависит от температуры за окном и стиля вождения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин разрешил совершать сделки с акциями «Группы Ренессанс страхование» и Ozon
- Президент Киргизии легализовал имущество на сумму в $20 млн
- Менее интенсивный снегопад в Москве продолжится 16 февраля
- Призера чемпионатов РФ по плаванию Головина дисквалифицировали за допинг
- Германия передаст Украине новый пакет военной помощи на €100 миллионов
- Столтенберг: Украину пригласят в НАТО, когда согласятся все члены альянса
- В автомобилях Tesla появилась функция разморозки
- Путин поручил продлить выставку-форум «Россия» на ВДНХ до 8 июля
- Минтруд: Около половины женщин РФ в возрасте 20-24 лет не имеют детей
- СМИ: Общественники попросили отменить концерт Геннадия Хазанова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru