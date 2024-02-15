В автомобилях Tesla появилась функция разморозки

Компания Tesla выпустила обновление для автомобилей с опциями для использования электрокара при низких температурах. Об этом говорится в блоге Not a Tesla App.

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Обновление включило в себя функцию подогрева порта зарядки автомобиля. Из-за сильных морозов интерфейс электрокара может замерзнуть, из-за чего автомобиль будет невозможно зарядить. Функция активируется автоматически, как только пользователь выберет в навигаторе маршрут до зарядной станции.

Также в операционную систему электрокаров добавили функцию управления аккумулятором. Кроме того, Tesla отныне может демонстрировать более точный запас хода. Этот показатель основан на уровне заряда батареи, зависит от температуры за окном и стиля вождения.

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ФОТО: Tesla
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