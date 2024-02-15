В автомобилях Tesla появилась функция разморозки

Обновление включило в себя функцию подогрева порта зарядки автомобиля. Из-за сильных морозов интерфейс электрокара может замерзнуть, из-за чего автомобиль будет невозможно зарядить. Функция активируется автоматически, как только пользователь выберет в навигаторе маршрут до зарядной станции.

Также в операционную систему электрокаров добавили функцию управления аккумулятором. Кроме того, Tesla отныне может демонстрировать более точный запас хода. Этот показатель основан на уровне заряда батареи, зависит от температуры за окном и стиля вождения.

