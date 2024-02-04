СМИ: Руководители Tesla употребляли наркотики с Маском из-за страха потерять «социальный капитал»

При этом в компании, которая занимается производством электромобилей, никак не фиксировали информацию об употреблении Маском и высшим руководством наркотиков и не обращались по этому поводу в суд.

По данным WSJ, страсть к запрещенным веществам с Маском разделяют действующие члены совета директоров компании Tesla Кимбал Маск, который является братом миллиардера, а также сооснователь сервиса аренды жилья Airbnb Джо Геббия, бывшие члены совета директоров Tesla Стив Джарветсон и Антонио Грасиас.

Ранее бизнесмен Илон Маск опроверг сообщения об употреблении наркотиков, заявив, что за три года в его организме не обнаружили ни следа запрещенных веществ или алкоголя, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».





